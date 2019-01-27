الان تتابع وثيقة تفضح الحوثيين ..الميليشيا جمدت نشاط جميع مؤسسات المجتمع المدني في مناطق سيطرتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات كشف وزير الإعلام اليمني،معمر الإرياني عن جريمة حوثية جديدة تضاف إلى سجل الإجرام الحوي بحق المجتمع و المواطن اليمني. وأكد الإرياني من خلال إحدى الوثائق التي كشف عنها،اليوم، أن المليشيا الحوثية الايرانية أصدر توجيهات “سرية” في نوفمبر العام الماضي تقضي بمنع إصدار التراخيص والتجديد السنوي لمنظمات المجتمع المدني(الاتحادات والنقابات والجمعيات والائتلافات)،ما يعني عمليا تجميد نشاط جميع مؤسسات المجتمع المدني في مناطق سيطرتها حتى إشعار آخر

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