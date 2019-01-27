القوات الإيرانية: تحول الجيش من النهج الدفاعى إلى الهجومى

القوات المسلحة الايرانية

كتب- محمد على:

صرح رئيس اركان القوات المسلحة الايرانية محمد باقري اليوم الاحد علي هامش جلسة عقدت حول تغيير نهج القوات المسلحة عن امكانية تحول القوات من النهج الدفاعي الي الهجومي، وقال انه في حالة ظهوراي تهديدات محتملة من اي طرف ،فانه من الممكن تحويل العقيدة الدفاعية الي الهجومية.

و بحسب تقرير وكالة ايرنا الايرانية فان باقري قد اكد علي عدم استخدام تلك القوة العملية و التكتيكية بشكل سلبي ، مضيفا(في حالة وجود تجاوزات واضحة ، فان ايران لن

تقف مكتؤفة الايدي امام و المصالح القومية و الامن و الاستقرار الداخلي في خطر).

و منذ يومان ، قد بدات مناورات للقوات الارضية في منطقة ناصر اباد ، بمشاركة 12 الف عسكري ، و من المحتمل ان تلك المنورات جائت كتاكيد من ايران علي قوتها العسكرية ، حيث انها تعتبر واحدة من اكبر المناورات التدريبية التي قام بها الجيش الايراني ، و

قد شارك فيها كذلك عناصر الدعم الجوي و اللوجستي .

وجائت تصريحات رئيس الاركان في وقت تتهم فيه ايران بالتدخل في شئون بعد الدول مثل العراق و اليمن و سوريا ، و علي الجانب الاخر ، فأن ايران تقول ان تلك التهم ظالمة و غير صحيحة .

وتختبر ايران الان واحدة من اخطر فترات التهديد العسكري في تاريخها بسبب سياساتها التوسعية في بلدان مثل سوريا و العراق و اليمن .

ويري مراقبون ان ايران بوجود التهديد العسكري الاسرائيلي في سوريا، والتهديد الاقتصادي و السياسي من امريكا ، انها ستتابع تعزيز جيشها و المليشيات التابعة لها في المناطق المختلفة.