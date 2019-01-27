سلطنة عمان وإيطاليا تبحثان التعاون الثنائي في مختلف المجالات

علم عمان وايطاليا وكالات: اجرى نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، اليوم الأحد، مباحثات مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، سبل تعزيز أوجه مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، سبل تعزيز أوجهالتعاون الثنائي في العديد من المجالات. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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