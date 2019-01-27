ستاندرد أند بورز : غلق الحكومة الفيدرالية كَلَفَ الاقتصاد الأمريكي 6 مليارات دولار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب-محمد أمين زهران:

حمّلت وكالة ستاندرد أند بورز الأمريكية للتصنيف الإتماني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسؤولية خسارة الاقتصاد الأمريكي لما يقرب من 6 مليار دولار؛ نتيجة قراره بإغلاق الحكومة الأمريكية.

ونقل موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية عن الوكالة قولها :" إن الخسائر جاءت مدفوعة بانخفاض إنتاجية

الموظفين الحكوميين، متأثرة بغلق الحكومة، علاوة على تخوف بعض المستثمرين من استمرار الإغلاق الحكومي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق يوم الجمعة الماضي على إعادة فتح الحكومة الأمريكية، بعد اغلاق استمر لما يزيد

عن 35 يومًا، في أطول فترة إغلاق شهدتها الحكومة الأمريكية.

وكشفت ستاندرد أند بورز، أنه رغم قرار ترامب بإنهاء غلق الحكومة، إلا أن عددًا من الشركات الحكومية مازال متأثرًا بالقرار.

وأتخذ ترامب قرار غلق الحكومة الأمريكية جزئيًا؛ لإجبار قيادات الحزب الديموقراطي على اعتماد مبلغ 5.7 مليار دولار؛ لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.