أمير تبوك يتابع الحالة الجوية بالمنطقة

تبوك - عبد المنعم البراشي :

تابع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة ماشهدته مدن ومحافظات تبوك منذ الأمس من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة عمت أرجاء المنطقة وسالت على أثرها

العديد من الأودية والشعاب.

واطمأن أمير تبوك على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة ، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص ، وحث الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة

للجميع ، متمنياً لأهالي المنطقة أوقاتاً ممتعة في ظل الأجواء الممطرة، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.

من جانبها عززت أمانة تبوك ، جهودها واستعداداتها ؛ لاحتواء آثار الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، واستنفرت طاقاتها منذ بدء الحالة المطرية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.