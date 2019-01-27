الشرطة الإيطالية: 4 ألمان بين ضحايا تصادم طائرتين بمنطقة الألب

أكدت الشرطة الإيطالية اليوم الأحد أن أربعة ألمان كانوا من بين ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين طائرة هليكوبتر وأخرى خفيفة في منطقة جبال الألب الإيطالية يوم الجمعة الماضي.
وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية أن الضحايا الآخرين من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، إلا أن المسؤولين رفضوا الكشف عن أسماء الضحايالحين إبلاغ ذويهم.
وأوضحت الشرطة أن الناجيين الاثنين من الحادث هما فرنسي وألماني؛ حيث يخضع الفرنسي للتحقيق لصلته بالحادث، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكانت الطائرتان قد اصطدمتا في الجو فوق شريط (روتور) الجليدي بمنطقة (أوستا فالي) الواقعة على
وعثر رجال الإنقاذ الإيطاليون على خمسة قتلى وشخصين على قيد الحياة، فيما تم اكتشاف جثتين أخريين وسط الجليد على مسافة من حطام الطائرتين أمس السبت.
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