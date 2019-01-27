مكة المكرمة - عبد المنعم البراشي : أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بتكليف الأستاذ سطام بن عمير الزايدي مديراً لمكتب إدارة المشاريع (PMO) . مديراً لمكتب إدارة المشاريع (PMO) . يأتي ذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة, ومما يساعد في تطوير العمل وإمداده بالطاقات . يذكر أن مكتب إدارة المشاريع يعرف بأنه كيان يتم توجيه كل ما يتعلق بعمل مشاريع وبرامج المؤسسة وإدارتها وتكون ضمن صلاحياته، لتحسين أداء ونتائج إدارة المشاريع.

كانت هذه تفاصيل خبر السديس : تكليف الزايدي مديرًا لمكتب إدارة المشاريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.