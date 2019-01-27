كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون ينهبون متحفاً في ذمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول يمني، اليوم الأحد، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية، نهبت متحف بينون الأثري بمديرية الحداء، بمحافظة ذمار.

وأضاف مدير عام فرع الهيئة العامة للمتاحف والآثار والمخطوطات بذمار، فايز الضبياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، سبأ، أن "عناصر الميليشيا الانقلابية أقدمت أمس على اقتحام المتحف، ونهبت العديد من القطع الأثرية المهمة، وأفرغت مكتبته الوطنية، وملأت جدران قاعاته بصور قتلاها".

وأوضح الضبياني أن "ميليشيا الحوثي تعمدت نزع صور رموز ثورة الـ 26 من سبتمبر (أيلول)، وصور رؤساء اليمن المتعاقبين على حكمه منذ قيام الجمهورية، الموجودة في جدران المتحف، واستبدلتها بصور رمز السلالة الحوثية".

وحمّل الضبياني ميليشيا الحوثي الإرهابية، مسؤولية العبث بتاريخ وتراث اليمن، داعياً وجهاء وأعيان قبيلة الحداء إلى التحرك لحماية تراث أجدادهم.