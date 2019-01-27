كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مئات الإيرانيون يطالبون بالإفراج عن إسماعيل وسبيده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر أكثر من 800 ناشط من مختلف المجالات بيانًا يطالب بالإفراج عن إسماعيل إسلامي في أقرب وقت ممكن وسبيده غاليان.
وكتبوا أن أحدث مثال لموجة الاضطهاد التي قامت بها إيران هو "اعتقال إسماعيل، وهو جزء من ممثلين عن عمال قصب السكر في هفت تبه، والطالبة سيبيده.
وطالب الناشطون بضرورة الإفراج عن إسماعيل وسبيده بشكل سريع وفوري.
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