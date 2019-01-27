كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 قتيلا جراء انهيار سقف أثناء حفل زفاف جنوب بيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 29 آخرون على الأقل اليوم الاثنين جراء انهيار سقف وجدار فندق جنوب بيرو أثناء حفل زفاف بداخله.

وذكر المعهد الوطني للدفاع المدني (INDECI) أن الحادث المأساوي وقع في فندق Alhambra بمنطقة أبوريماك.

وأكد رئيس الدفاع المدني، خورخي تشافيز، لوسائل الإعلام أن السقف والجدار المنهارين سقطا على عشرات الأشخاص الذين كانوا يرقصون خلال الحفل.

وتابع المعهد أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أضعفت أساسات المبنى مما أدى إلى الانهيار، مؤكدا أن عمليات البحث لا تزال مستمرة في موقع الحادث.