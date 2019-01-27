كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو لمواطن قطري يغسل يد السفير التركي يثير غضب مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لمواطن قطري وهو يخدم السفير التركي وصفه البعض بالمهين.

وظهر في الفيديو مواطنين قطريين وهم يقومون بغسل يد السفير التركي في الدوحة، وذلك بعد تقارب العلاقات بين البلدين وخضوع قطر لتركيا بعد أزمتها الاخيرة بسبب المقاطعة العربية..

وأثار المقطع غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاءت من ضمن التعليقات: ” لا يوجد بعد هذا الذل ذل، ولا توجد دولة اهانت شعبها في العالم مثل النظام القطري".

وعلق آخر: "مواطنو قطر أصبحوا يعملون لدى تركيا الآن، ياله من خزي".

وتواصل قطر سياسة التنكر والتجاهل للاتهامات الموجهة لها من قبل الدول المقاطعة، بسبب سياسات الدوحة التخريبية فى البلدان العربية ودعمها لجماعات التطرف والتكفير التى دمرت مقدرات الشعوب، ولا سيما فى سوريا وليبيا والعراق واليمن، وواصلت قطر ترويجها لسلسلة من الأكاذيب ضد البلدان التى قطعت علاقاتها معها متبعة سياسة الزيف، زاعمة عدم وجود أسباب واضحة لمقاطعة مصر ودول الخليج وعدد من الدول العربية والإسلامية لنظام تميم.