كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات جديدة أمام مؤسسة كاسبين التابعة للحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر العديد من المتظاهرين أمام مؤسسة كاسبين التابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران، بسبب نهب أموالهم.

ورفع المتظاهرون لافتات ينتقدون فيها المؤسسة المالية، وكُتب عليها: "لن تذهب حقوقنا".

تلك ليست المرة الأولى التي يتظاهر بها عدد كبير من الشعب الإيراني أمام مؤسسة كاسبين بسبب نهب أموالهم.



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