كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاج عمال الصلب في زاجروس الإيرانية بسبب عدم دفع رواتبهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر حوالي 30 عاملًا من عمال الصلب في زاجروس بسبب عدم حصولهم على رواتبهم خلال الفترة الماضية.



وقال العمال أن متأخرات الأجور وتأخير طويل في دفع هذه التأخيرات يأتي منذ أن اغلقت شركة مقاولات خانجال في عام 2011، ولم يتم تسوية حسابات العمال منذ تلك الفترة.



ويقول أحد هؤلاء العمال: "حقوقي تبلغ مليوني تومان، لكن قيمة المليوني تومان الأن بدون فائدة"

