كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. احتجاج عمال مصنع لوشان للأسمنت العاطلين لعدم تنفيذ مطالبهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحتج عدد من العمال العاطلين عن العمل في مصنع لوشان للاسمنت في مقاطعة بسبب عدم تنفيذ مطالبهم التي تتعلق بالعمل وتوفير الأمان أثناء عملهم.



ودعا عدد من العمال من مصنع أسمنت لوشان، الذي يمثل نحو 150 من العاملين العاطلين عن العمل في هذه الوحدة الصناعية، أعضاء مجلس محافظة رودبار، إلى حل المشاكل وإزالة العقبات التي تحول دون استمرار عملهم.



يعتبر مصنع أسمنت لوهان، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 طن، أحد أبرز منتجي الأسمنت في شمال البلاد، والذي تم إغلاقه منذ أكتوبر من العام الماضي.

