كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسمم 13 شخصا في مازندران بغاز ثاني أكسيد الكربون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض ثلاثة عشر شخصا من أهالي ومواطني أرياف سنج في آمل بمازندران الإيرانية للتسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح فرزاد جوهر دهي رئيس جامعة العلوم الطبية في مازندران، أن الأشخاص تعرضوا للتسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون، وأنهم يتلقون العلاج بمستشفيات مازندران، مضيفا أنه في وقت سابق لقي خمسة من المواطنين مصرعهم نتيجة استنشاق هذا الغاز السام.

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