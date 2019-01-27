كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدينة طالقاني في الأحواز تتعرض للغرق بمياه الصرف الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسادت حالة من الغضب بين المواطنين في مدينة طالقاني في الأحواز، بسبب إهمال شركة المياه والصرف الصحي التابعة لنظام الاحتلال، أعمال صيانة الصرف الصحي في المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن انهيار البنى التحتية، لشبكات المياه والصرف الصحي، وصل إلى مرحلة خطيرة في عموم الأراضي المحتلة، وسط تجاهل تام من قبل سلطات الاحتلال.
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