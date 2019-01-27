كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدينة طالقاني في الأحواز تتعرض للغرق بمياه الصرف الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت مدينة طالقاني في الأحواز المحتلة للغرق بمياه الصرف الصحي دون اهتمام من جانب سلطات نظام الاحتلال الإيراني.



وسادت حالة من الغضب بين المواطنين في مدينة طالقاني في الأحواز، بسبب إهمال شركة المياه والصرف الصحي التابعة لنظام الاحتلال، أعمال صيانة الصرف الصحي في المدينة.



تجدر الإشارة إلى أن انهيار البنى التحتية، لشبكات المياه والصرف الصحي، وصل إلى مرحلة خطيرة في عموم الأراضي المحتلة، وسط تجاهل تام من قبل سلطات الاحتلال.

