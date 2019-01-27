كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهر عدد كبير من المقاولين المفلسين في كرمانشاه الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر عدد من المقاولين المفلسين في مدينة كرمانشاه الإيرانية أمام مبني البلدية احتجاجا على أوضاعهم. جاءت تلك الاحتجاجات بسبب الفقر الذي أصاب المقاولين، حيث رفعوا لافتات مكتوب عليها: "نحن افلسنا" وقالوا: "واجهنا الكثير من المشاكل مثل ارتفاع أسعار المواد الخام للبناء وغيرها من التكاليف الباهظة"



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