كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب يصدر مذكرة توقيف لمذيع الجزيرة الإخواني بسبب زواجه السري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت النيابة العامة المغربية، اليوم الأحد، مذكرة توقيف ضد مذيع الجزيرة الإخواني ذي الأصول المصرية "أحمد منصور" بتهمة السب والقذف وعدم تنفيذ عقد زواج مؤقت مع مواطنة مغربية.

وذكرت صحيفة "ليبيا هيرالد" نقلا عن مصادر إعلامية مغربية، أن منصور لم يسجل عقد زواج سري من مغربية ارتبط بها في صيف 2012 بمقتضى عقد عرفي لا يعترف به القانون المغربي، إضافة إلى تخلفه عن حضور عدة جلسات بخصوص الدعوى التي رُفعت ضده.

وقالت الصحيفة إن منصور تزوج السيدة المغربية،بعد حضور المذيع الإخواني للمؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية في تركيا، حيث تقدم لها على هامش المؤتمر، وطالبها بإتمام الزواج بشكل سري، وشهد على عقد الزواج عضو الأمانة العامة للحزب "عبدالعالي حامي الدين"، والصحفي "توفيق بوعشرين".

وصرحت السيدة المغربية لصحيفة "هسبريس المغربية"، بأنها التقت منصور، خلال مشاركتها في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية التركي في صيف 2012، كعضو ضمن لجنة العلاقات الخارجية، حيث كانت مهمتها استقبال بعض الضيوف الأجانب، لتسهيل التواصل معهم، إلا أنها فوجئت بطلب منه للزواج بها.

واكتشفت الفتاة المغربية أنها وقعت ضحية نصب، إذ إنها لم تكن حالة الزواج الأولى له.

وبعد تداول الخبر، نشر منصور تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موجهة للمغاربة قال فيها: «أنتم لستم سوى مجموعة من الحشرات والطفيليات التي تعيش في المزابل والمستنقعات لا تستحق سوى الدهس بالحذاء وأنا أسحقكم بكلماتي هذه وأضعكم تحت حذائي».

وواجه المذيع الإخواني موجة من الانتقادات من النشطاء والمغاربة بعد الإساءات التي أطلقها بحق الشعب المغربي.