نعيمة إلياس: أنا وفنانون كبار نعاني التهميش.. علاش مكيتفكروناش؟- فيديو

اشتكت الممثلة، نعيمة إلياس، من الإقصاء، الذي تتعرض له، إلى جانب عدد من الفنانين القدامى، ما يجعلهم في عطالة فنية.
وقالت إلياس، في حديثها مع “اليوم24″، أنها ليست غائبة، وإنما تعاني التغييب، والاقصاء من طرف صناع السينما، والأعمال الفنية، مبرزة أنها لا تزال قادرة على العطاء.
وأضافت إلياس أنها ليست ضد اشتغال الفنانين الشباب، ولكن وجب على القائمين على الأعمال الفنية عدم تهميش الفنانين القدامى.
وتترجى نعيمة أداء دور امرأة مغربية مناضلة ضمن عمل تاريخي، مستقبلا.
يذكر أن المسيرة الفنية لنعيمة إلياس تمتد إلى أزيد من 40 سنة، وقدمت، خلالها، أعمالا عديدة، آخرها السلسلة التلفزية “نعام آ لالة”.
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