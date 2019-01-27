“أنا لو”.. الداودية تصدر أغنية مصرية – فيديو

أصدرت الفنانة الشعبية، زينة الداودية، أمس السبت، أغنية جديدة، باللهجة المصرية، بعنوان “أنا لو”.
ولأول مرة تخوض الداودية تجربة الغناء باللهجة المصرية، فيما صورت الكليب في لبنان، تحت إشراف المخرجة اللبنانية هيفاء الفقية.
وتعاونت الداودية مع الفنان المصري عصام كاريكا على مستوى التلحين، أما الكلمات فهي للكاتب محمد هلال، والتوزيع الفني لباسم منير.
يذكر أن الداودية، أصبحت تغني بلهجات مختلفة بغرض الوصول إلى الجمهور العربي، فقبل أغنيتها المصرية، أصدرت أغنية عراقية بعنوان “الدريشة”.
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