مؤسسة ابن تاشفين: ليس هناك أي منع لمحاضرة سويدان في المغرب وهناك إقبال كبير على المشاركة

نفت مؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث والإبداع، اليوم الأحد، تعرض طارق سويدان، الداعية الكويتي، لأي منع من طرف سلطات مدينة مراكش، بسبب محاضرته المقررة في المدينة الحمراء غدا الاثنين.

وقال رئيس المؤسسة، عادل رفوش، في حديثه لـ”اليوم 24″، إن محاضرة سويدان غدا الإثنبن، كانت مقررة في متحف حضارة الماء وتقدمت المؤسسة بطلب لإدارة المتحف، غير أن إدارة المتحف اعتذرت في 14 يناير بسبب عدم شغورها في اليوم المحدد، مضيفا أن إدارة المؤسسة قررت بعد ذلك تغيير مكان المحاضرة، ليتناسب مع الإقبال الكبير عليها.

وعن حضور السويدان، قال رفوش إنه في المغرب منذ أسبوع، ويقيم بمدينة أكادير حيث يؤطر إحدى الدورات التكوينية، فيما ينتظر أن يحل الداعية الكويتي غدا الإثنين بمراكش، ليلقي محاضرة حول السيرة النبوية.

وشدد رفوش على أن مؤسسته تقدمت بطلب لتنظيم محاضرة سويدان بالفضاء الداخلي للقصر البلدي بمراكش، وحصلت على الترخيصات اللازمة للاستفادة من المكان من الساعة السادسة مساءا إلى الساعة التاسعة ليلا، ودفعت كل الرسوم المطلوبة ومنها ثمن الحجز.