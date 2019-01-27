الوداد يفوز على الكوكب بثلاثية ويتوج بطلا لـ”الخريف”

توج فريق الوداد البيضاوي بلقب “الخريف” الفخري، بعد أن فاز على الكوكب المراكشي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، عصر اليوم الأحد، بمعب ” بن أحمد العبدي” بالجديدة، برسم الجولة 15 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأنهى الفريق المراكشي الجولة الأولى متقدما بهدف دون رد، وقعه اللاعب عبد الإله عميمي منذ الدقيقة السابعة، بعد مجهود كبير من اللاعب ساماكي.

وفرض الفريق الأحمر أسلوب لعبه في آخر دقائق المباراة، غير أنه لم يفلح في تعديل النتيجة.

هدف التعادل، سيأتي للفريق الوداد مبكرا في الجولة الثانية، بواسطة اللاعب محمد أوناجم من نقطة الجزاء، وبالضبط في الدقيقة 43، وهو الأمر الذي رفع من معنويات الوداد البيضاوي، الذي كثف من محاولاته من أجل إضافة ثاني الأهداف وضمان النقاط الثلاث.

مجهودات الفريق الأحمر، سرعان ما ستؤتي أكلها، في الدقيقة 83، بعد أن وقع أشرف داري هدف التقدم، قبل أن يضيف الوافد الجديد يحيى جبران ثالث الأهداف، في الدقيقة 87 من نقطة الجزاء.

لتنتهي المباراة بانتصار الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ويتوج بذلك بلقب “الخريف” الفخري، بعد أن ضمن صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة، في منصف الموسم، فيما تجمد رصيد الفريق المراكشي في النقطة 13 بالمركز قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى عن نفس الجولة، اكتفى فريق المغرب التطواني بالتعادل السلبي بميدانه وأمام جماهيره، في استقباله لفريق الجيش الملكي، ليحصد نقطة وحيدة مكنته من الصعود للمركز التاسع برصيد 15 نقطة، كما صعد الجيش الملكي للمركز 12 برصيد 15 نقطة.