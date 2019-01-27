شبكة تهريب تختطف مغربيا.. والأمن يعثر عليه في حالة سيئة

تعرض قاصر مغربي لعملية اختطاف من قبل شبكة من المهربين، يُتاجرون في المخدرات، قبل أن تتدخل عناصر الحرس المدني وتفرج عنه، أول أمس الأربعاء.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المغربي وصل إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية على متن قارب، قبل أن يحتجز من طرف أفراد الشبكة في منزل ريفي في بلدية “بويرتو ريال”.

وتم العثور على الطفل المغربي في حالة سيئة جدا، حيث اضطر إلى النوم على الأرض، وخضع لنظام صارم جدا، وكان تحت حراسة مشددة.

وتمكنت المصالح الأمنية خلال عملية تحرير المُحتجز من اعتقال 5 أشخاص، اثنان يحملان الجنسية المغربية، وثلاثة يحملون الجنسية الإسبانية.