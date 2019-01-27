القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الخميس، 31/ 01/ 2019 الزمان: 20:00 المكان: سينمانا، الناصرة تنظم سينمانا جلسة عزف خاصة توفر فيها آلات موسيقية ومعدات صوتية احترافية، لمن يحب أن يشارك وأصدقاؤه. سينمانا هو مقهى ثقافي فني في الناصرة، يعقد فعاليات فنية وثقافية مثل العزف والمعارض وعروض الأفلام. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

كانت هذه تفاصيل خبر سينمانا جام | الناصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.