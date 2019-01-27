اليمن: 8 قتلى و30 مصابا بهجوم على مركز نازحین

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن مقتل 8 مدنيين وجرح 30 آخرين، بقصف استهدف مركزا للنازحين في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، وذلك في بيان صادر عن منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الیمن، لیز غراندي.

وقال البيان إن "مركزا جماعيا للأشخاص النازحین داخلیا في مدیریة حرض، بمحافظة حجة، تعرض أمس السبت للقصف؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 30 آخرین، دون ذكر الجهة التي قامت بذلك".

وأضافت غراندي أن "الهجوم مروع ولا يحمل أي معنى، مقدمة التعازي لجميع الأسر التي تضررت جراء الهجوم".

وتابعت: "أي ھجوم على موقع مدني عمل منعدم الضمیر وخرق واضح للقانون الإنساني الدولي".

وشددت غراندي على أنه "يجب على أطراف النزاع أن تبذل ما بوسعھا لحمایة المدنیین"، مشيرة إلى أن "الناس الذین فروا من منازلھم إلى مواقع النازحین فقدوا الكثیر، ولیس من الممكن تبریر مثل ھذا الھجوم على الإطلاق".

وأوضحت أنه خلال الشھرین الماضیین، قتل عشرات المدنیین في محافظة حجة، ونزحت مئات الأسر، لا سیما في مديرتي حرض وحیران.

وقالت إن "هناك أكثر من ملیون شخص في محافظة حجة یعانون حالیا من انعدام الأمن الغذائي".

ومنذ نحو 4 أعوام، تشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة إماراتية كبيرة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ نهاية العام 2014.