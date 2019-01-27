هولندا: انفجار يؤدي لانهيار مبنى في لاهاي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد التلفزيون الرسمي في هولندا، مساء اليوم، الأحد، بأن انفجارا وقع في مدينة لاهاي، تسبب في انهيار مبنى مأهول بالسكان.

وبحسب التقرير فإن الأسباب التي أدت إلى الانفجار لم تعرف بعد، وأشار إلى أن السلطات شرعت بالتحقيق في الملابسات، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.