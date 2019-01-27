انت الان تتابع تفاصيل خبر 8 قتلى و30 جريحاً بهجوم مروع استهدف مركزاً للنازحين باليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 06:50 مساءً - أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، مقتل 8 مدنيين وجرح 30 آخرين، بقصف استهدف مركزاً للنازحين في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.

وقال البيان: إن "مركزاً جماعياً للأشخاص النازحين داخلياً في مديرية حرض بمحافظة حجة تعرض، أمس السبت، للقصف؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 30 آخرين"، دون ذكر الجهة التي قامت بذلك.

وأضافت غراندي أن "الهجوم مروع ولا يحمل أي معنى"، مقدمة التعازي لجميع الأسر التي تضررت من جراء الهجوم.

المسؤولة الأممية شددت بالقول: إن "أي هجوم على موقع مدني عمل منعدم الضمير وخرق واضح للقانون الإنساني الدولي".

وشددت غراندي على أنه "يجب على أطراف النزاع أن تبذل ما بوسعها لحماية المدنيين"، مشيرة إلى أن "الناس الذين فروا من منازلهم إلى مواقع النازحين فقدوا الكثير، وليس من الممكن تبرير مثل هذا الهجوم على الإطلاق".

وأوضحت أنه خلال الشهرين الماضيين قتل عشرات المدنيين في محافظة حجة، ونزحت مئات الأسر، لا سيما في مديريتي حرض وحيران.

غراندي قالت إن "هناك أكثر من مليون شخص في محافظة حجة يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي".

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة إماراتية كبيرة، من جهة، ومليشيا الحوثي الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ نهاية العام 2014، من جهة أخرى.