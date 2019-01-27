انت الان تتابع تفاصيل خبر 57 مليون ناخب تركي يتوجهون لصنايق الاقتراع في مارس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 06:50 مساءً - أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المحلية، مارس المقبل، بلغ 57 مليوناً و78 ألفاً و461 ناخباً.

وأوضح رئيس اللجنة، سعدي كوان، في كلمة ألقاها بالعاصمة التركية أنقرة، يوم الأحد، أن عدد الصناديق الانتخابية في عموم البلاد يبلغ 194 ألفاً و715 صندوقاً انتخابياً.

وأضاف أن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 31 مارس المقبل، بلغ 57 مليوناً و78 ألفاً و461 ناخباً، وهو رقم أقل من عدد الناخبين الذين صوتوا في الانتخابات العام الماضي.

وفي 24 يونيو 2018، أجريت أهم انتخابات في تاريخ الجمهورية التركية، وأذنت حينها بانتهاء النظام البرلماني والبدء بوضع النظام الرئاسي الذي بشر به الرئيس رجب طيب أروغان، حيث انتخب الأتراك برلماناً جديداً ورئيساً من بين أربعة مرشحين تصدرهم أردوغان الذي يهيمن حزبه على الحكم منذ عام 2002.

وكان عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم داخل البلاد وخارجها، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، 59 مليوناً و369 ألفاً و960 ناخباً، بحسب ما ذكرت لجنة الانتخابات العليا التركية.

وقبل الانتخابات الرئاسية البرلمانية السابقة صوت الأتراك على الدستور الجديد، الذي منح الرئيس صلاحيات واسعة مقارنة مع الدستور القديم الذي يعطي الرئيس صلاحيات رمزية، بنسبة تجاوزت 50% بقليل. ومع دخول تركيا النظام الرئاسي ألغي منصب رئيس الوزراء وحولت صلاحياته إلى الرئيس الذي عين نواباً له.