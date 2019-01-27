نادي القضاة الجنوبي يدعو إلى تنظيم وقفه احتجاجية غداً بالمكلا

دعت قيادة نادي القضاة الجنوبي، قضاة واداريي محاكم ونيابات حضرموت الساحل والهضبة إلى تنظيم وقفه احتجاجية يوم غداً الإثنين، في مدينة المكلا .

وجاء نص اعلان الدعوة وفق الآتي : "الاخوة الزملاء قضائيين واداريين تكرموا بالحضور يوم غداً الاثنين 2019/01/28م الساعة التاسعة صباحاً الى المجمع القضائي بالمكلا لاداء الوقفة الاحتجاجة دعماً لقيادة نادي القضاة الجنوبي في مفاوضاتهم مع مجلس القضاء لانتزاع حقوقنا نامل التفاعل والحضور".

إلى ذلك، نظم قضاة محاكم ونيابات حضرموت الوادي والصحراء، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بساحة المجمع القضائي بسيئون بناء على دعوة نادي قضاة الجنوب الذي دعاء لها اليوم والتي تتزامن معها وقفات احتجاجية في العديد من المحافظات المحررة والتي تطالب مجلس القضاء الاعلى بسرعة اصدار واعتماد الترقيات والتسويات التي اقرها مجلس القضاء في شهر مارس 2018م .

وفي الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها موظفو السلطة القضائية ومحامون وعدد من المواطنين ناشدوا خلالها مجلس القضاء الاعلى في سرعة البت في متطلبات ومستحقات القضاة لما من شانه البت في قضايا المرتبطة بالمواطنين لاسيما التي على ذمتها سجناء والتي البعض انتهت مدة حجزهم ومنهم من يطالب التأكيد على وثائق مهمة .

ولفتو بأن اغلاق ابواب المحاكم والنيابات منذ 9 ديسمبر 2018م الى يومنا هذا كان له الاثر السلبي في قضايا المجتمع .

الجدير بالذكر بأن قضاة محاكم ونيابات حضرموت الوادي والصحراء كانت الوحيدة على مستوى الوطن في الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن كانت تعمل وتبت في قضايا المواطنين اول بأول وكانت الشعلة المضيئة في اداء مهامها واصدار احكامها .

وشكل وقوفها من تراكم القضايا والتي رفعت على اثرها العديد من المناشدات الى الجهات المختصة بسرعة التدخل في سرعة حل تلك القضايا سيما المرتبطة بالترقيات والتسويات كون القضاة مثل ما هو عليهم واجبات لهم ايضا حقوق .

وكان المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي، قد أصدر، مساء يوم أمس السبت، تنويه وإعلان هام للقضاة المتواجدين في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها وهي: ( لحج - أبين - الضالع ) .

وجاء في نص الإعلان الذي تحصل "اليمن العربي"، على نسخة منه، بأن على عموم القضاة المتواجدين في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة [ لحج - أبين - الضالع ] ضرورة الحضور الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد 27 بناير 2019م، الى المجمع القضائي الكائن به مقر مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح البيان بأن الهدف من الحضور هو "للتصدي فيما يحاك ضد القضاة بشأن كشوفات تسويات درجاتهم القضائية ولمخالفة المجلس توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأنها".

وفي وقت سابق، أعلن نادي القضاة الجنوبي تعليق العمل الشامل والمفتوح في مختلف المحاكم والنيابات يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018م حتى يتم الاستجابة لمطالب القضاة من أعضاء السلطة القضائية ، مشيرا بان للمكتب التنفيذي للنادي الحق في اللجوء الى خيارات أوسع وأعلى، وان على جميع القضاة أعضاء السلطة القضائية العاملين في جميع مستويات السلطة القضائية التقيد والالتزام والتفاعل مع ذلك .