شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة عدن تفرغ شحنة من وقود محطات الكهرباء بميناء المكلا والان مع التفاصيل
استكملت الباخرة، أميرة عدن، اليوم عملية تفريغ حمولتها المقدّرة بنحو ( 6250 ) طن متري من الديزل، في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن .
وهذه الكمية التي تم تفريغها، هي من منحة المشتقات النفطية التي قدمتها المملكة العربية السعودية دعماً لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في اليمن بقيمة 60 مليون دولار .
ومن المتوقع أن يتم توزيع هذه الكمية لاحقا على محطات توليد الكهرباء بكل من محافظة حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب والجوف .
تجدر الإشارة إلى أن منحة المشتقات النفطية السعودية والمقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ساهمت في جودة واستمرارية التيار الكهربائي في 10 محافظات يمنية ، كما انها ساهمت ايضا في إعادة المئات من موظفي الكهرباء لأعمالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أميرة عدن تفرغ شحنة من وقود محطات الكهرباء بميناء المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.