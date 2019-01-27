شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء إيرانيون يشبهون ظروف بلادهم بفنزويلا ويبشرون بإحتجاجات مشابهة والان مع التفاصيل

أستغل نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الإجتماعي، الإحتجاجات التي تشهدها فنزويلا لمقارنة الظروف الإقتصادية والسياسية بين البلدين والتبشير بقرب إندلاع إحتجاجات مشابهة لما تشهده فنزويلا .

التظاهرات الشعبية الحاشدة في فنزويلا إعتراضاً على سياسات حكومة مادورو، التي تطورت إلى الاعتراف برئيس البرلمان خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، تحولت إلى مادة نقاشية بين نشطاء إيرانيون على تويتر، بينهم مثقفون وآخرون من عامة الناس .

وأعتبر نشطاء في تغريداتهم الأوضاع التي تشهدها فنزويلا وتسببت بإندلاع التظاهرات، بإنها إنعكاس لحالة الفساد والسلطوية، وتزايد مؤشرات التضخم والبطالة داخل طهران، فيما ذهب أخرون إلى مشاركة مقاطع الفيديو والصور التي تظهر فيها الشرطة الفنزويلية وهي تستخدم العنف ضد المتظاهرين على غرار ما حدث معهم خلال إحتجاجاتهم السابقة .

وعلق المحلل السياسي الإيراني، مهدي مهدوى آزاد، في تويتر، على نظام الحكم في فنزويلا بقوله "نموذج الحكم في فنزويلا كان قائما على منح كل شيء لشخص واحد وقمع المعارضين، وتعليق أي مشكلة بعنق أمريكا وسط غياب ملامح للتحسين؛ لكن في النهاية تحطمت تلك الحلقة الروتينية المفرغة.. حدث التغيير وبدأ عصر جديد".

فيما أكدت الصحفية الإيرانية المقيمة بالخارج، بوريا زراعتي، على أن دعم الحركات الاحتجاجية أحد أبرز قرارات السياسة الخارجية التي اتخذتها على عاتقها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .. موضحة أن أغلب الإيرانيين المرهقين من نظام طهران أعربوا عن ترحيبهم بالتطورات في فنزويلا.

فيما أشار الناشط الحقوقي، أحمد باطبي، إلى أن ما يسمي بتيار "الإصلاحيين" في إيران أحد أسباب عرقلة التحول ديمقراطيا في البلاد، مقارنة بفنزويلا التي لا توجد بها تلك الكتلة السياسية التي تمنح الديكتاتور فرصة أخيرة والشعب وعودا خادعة، مشددا على أن المظاهرات المليونية ضد مادورو سببها الرئيسي عدم وجود هؤلاء الطاعون، على حد تعبيره.

وألمح مغرد إيراني يدعي داوود زارعي إلى أن الشعب الفنزويلي لم ينتظر الفرصة للقيام بثورة، حتى وصول مادورو إلى سن الكهولة ومن ثم موته؛ بل على العكس عبر عن سخطه من السياسات القائمة رغم القمع الذي يتعرض له.

وتعتبر فنزويلا إحدى الدول النفطية المصدرة في العالم، غير أنها تواجه أزمة اقتصادية حادة وصلت إلى حد شح السلع والبضائع وكذلك الأدوية بشكل غير مسبوق، بينما حذر صندوق النقد الدولي من زيادة مؤشر التضخم إلى نحو مليون في المائة بها بنهاية العام 2018.

ودفعت تلك الأوضاع المتأزمة العديد من السكان المحليين إلى الهجرة لدول مجاورة حدوديا، وسط اعتراف عدد من الحكومات حول العالم برئيس البرلمان الفنزويلي رئيسا مؤقتا للبلاد، بينما تتجه الأحداث إلى التصاعد في البلد اللاتيني.