شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 37 وفقد 250 جراء انهيار سد في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
وأُطلقت صفارات الإنذار قبل الفجر مع وصول مناسيب المياه خلف سد لحجز المخلفات قرب منجم للحديد تملكه شركة فالي قرب بلدة برومادينهو في ولاية ميناس جيرايس لمستويات خطرة.
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