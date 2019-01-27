شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 37 وفقد 250 جراء انهيار سد في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

دعا رجال الإطفاء اليوم الأحد إلى إجلاء نحو 24 ألف شخص من بلدة برازيلية شهدت مأساة بسبب انهيار سد لحجز مخلفات منجم مما أدى لانهيارات طينية في حين تسببت الأمطار الغزيرة في زيادة المخاوف من انهيار سد آخر.

وأُطلقت صفارات الإنذار قبل الفجر مع وصول مناسيب المياه خلف سد لحجز المخلفات قرب منجم للحديد تملكه شركة فالي قرب بلدة برومادينهو في ولاية ميناس جيرايس لمستويات خطرة.