شكرا لقرائتكم خبر عن الثلج يقتل شخصين ويجلى المئات فى الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

لاقى شخصان حتفهما وتم إجلاء المئات مع تعرض عدد من المدن الجزائرية لطقس بالغ القسوة خلال الأيام القليلة الماضية.

وهرع العاملون بالحماية المدنية لإنقاذ المواطنين بعد ورود أنباء بشأن وقوع العديد من حوادث السيارات على الطرق الزلقة. وبلغ ارتفاع الجليد على بعض الطرق في البلاد ما يصل إلى 25 سنتيمترا ليعرقل حركة مرور السيارات.

وقالت خدمات الحماية الوطنية في الجزائر إن حالتي الوفاة حدثتا في مدينتي تيبازة وتيزي وزو في الشمال حيث ورد أن الضحيتين غرقا وإن الفيضانات جرفت جثتيهما.

وقالت خدمات الحماية إنه تم انقاذ 15 شخصا آخرين من الفيضانات حيث كانوا يستقلون حافلة في ولاية عنابة الساحلية، كما تم انقاذ 43 آخرين في ولاية قالمة على بعد 390 كيلومترا شرقي الجزائر العاصمة.