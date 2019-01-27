شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الإيطالي يهدد بمقاضاة سفينة لسبب غريب والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أنه يجمع أدلة لمقاضاة طاقم السفينة "سي ووتش 3" التي ترفع العلم الهولندي، فيما تتكثف المطالبة بمنح 47 مهاجراً موجودين على متنها إذناً بالرسو.

وقال سالفيني في تغريدة "نعمل على جمع أدلة واضحة تبين أن قبطان وفريق السفينة سي ووتش 3 عرّضوا حياة الأشخاص الموجودين على متنها للخطر من خلال عدم التزام تعليمات محددة تلقوها منذ أيام عدة بالرسو في أقرب مرفأ وليس في إيطاليا".

واضاف أن "الأدلة سترفع إلى السلطات القضائية"، متهماً القبطان والطاقم بارتكاب "جريمة" وبأن لديهم "رغبة واضحة في استخدام هؤلاء المهاجرين في معركة سياسية".