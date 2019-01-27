إسرائيل تعلن اعترافها بـ"جوايدو" رئيسا لفنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، اعترافها بخوان جوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا للبلاد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل انضمت إلى قائمة الدول التي أعلنت الاعتراف بالقيادة الجديدة في فنزويلا.

وغرقت فنزويلا في الفوضى تحت حكم مادورو، إذ تعاني من نقص في الغذاء واحتجاجات وسط أزمة اقتصادية وسياسية أثارت هجرة جماعية وتضخما من المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين في المائة هذا العام.

وكانت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا قالت إنها ستعترف بجوايدو رئيسا ما لم يعلن الدعوة لانتخابات جديدة خلال ثمانية أيام، وهو تحذير قالت روسيا إنه "سخيف" ووصفه وزير خارجية فنزويلا بأنه "طفولي".

ووصفت واشنطن وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية والكثير من الدول الأوروبية، فوز مادورو بفترة رئاسة ثانية في مايو/أيار بأنه "مزيف".

وتدين القوات المسلحة لمادورو بالولاء، إلا أن أكبر مبعوث عسكري فنزويلي لدى الولايات المتحدة انشق، أمس السبت، وانضم إلى صف جوايدو.