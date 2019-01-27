الان تتابع هولندا.. انفجار في لاهاي يؤدي إلى انهيار عدة منازل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلن التلفزيون الرسمي الهولندي، عن انفجار في لاهاي، اليوم الأحد، ما أسفر عن انهيار عدة منازل.

وحسب وسائل إعلام هولندية، قالت إن الانفجار أدى إلى فقدان ما بين 10 إلى 20 شخصا عقب انهيار المنازل في المدينة.