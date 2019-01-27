الرئيس الفرنسي يصل إلى أبو سمبل بأسوان في أول زيارة رسمية لمصر

كتب: عبد الله مشالي
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزوجته برجيت ماكرون، مصر، منذ قليل، لمطار أبو سمبل الذي يبعد 280 كيلو متر جنوب محافظة أسوان، وذلك في الزيارة الأولى لماكرون لمصر عقب توليه مهام منصبه رئيسا لفرنسا في 2017.
ومن المنتظر أن يزور الرئيس الفرنسي معبدي "رمسيس الثاني" و"نفرتاري"، على هامش الاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على نقل المعبد من مكانه القديم إلى مقره الجديد الحالي.
وشهدت المدينة السياحية جنوب محافظة أسوان اهتماما كبيرا واستعدادات أمنية مكثفة لاستقبال الزيارة التاريخية لماكرون في مصر الذىييستهلها بزيارة...
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