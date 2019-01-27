أبو الحسن: لحماية مربي الدواجن من استيراد الدجاج المبرد

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "في ظل ظلامية المشهد السياسي تبقى مصالح الناس هي الأساس ، نناشد المعنيين حماية مربي الدواجن من إستيراد الدجاج المبرد فضلاً عن التهريب ، على حساب حوالي ٢٥٠٠٠ عائلة متضررة بالإضافة الى الكثير من أصحاب المصالح المرتبطة بهذا القطاع "، مشدداً على أنه "من غير المقبول التمادي بالأمر تحت ستار القانون".

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