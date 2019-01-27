لحود: نصرالله كان متصالحاً مع اقتناعاته ومشخصاً للحالة المقاومة وتحدياتها

أكد المكتب الإعلامي ل​رئيس الجمهورية​ الأسبق العماد ​اميل لحود​، في بيان، أن "العماد لحود تابع باهتمام كلّي المقابلة التي اجراها الاستاذ الفذّ غسان بن جدُّو مع سيّد ​المقاومة​ الأمين العام لـ "​حزب الله​" ​حسن نصر الله​ بالنظر الى التوقيت والظروف المحيطة ب​لبنان​ والإقليم وتيقن مرة جديدة من ان الخيارات الاستراتيجية لخط الممانعة لمشاريع الهيمنة والتشرذم والتقسيم والفوضى في لبنان والمنطقة هي الخيارات التي تنبثق من حق الشعوب بتقرير مصيرها وهي بالتالي الخيارات المنتصرة لامحال إن في لبنان او في ​سوريا​ التي خرجت أقوى من الحرب الكونية التي خيضت على ارضها بالتكفير و​الارهاب​ كما ​العراق​ وغزّة و​اليمن​".

ولفت إلى أن "السيد نصرالله كان متصالحاً مع اقتناعاته الوطنية والقومية والعقائديّة ومشخصاً للحالة المقاومة وتحدياتها ومستعرضاً بصراحة التي هي صراحته المعهودة وصدقه الذي هو توأم كلامه الواعد، الأوضاع في الإقليم و​فلسطين المحتلة​ ورهانات العدو وداعميه الخائبة كما حسابات هؤلاء الخاسرة، في حين ان ​روسيا​ و​إيران​ وسوريا أصبحت الرقم الصعب في المنطقة بفعل صمود الرئيس السوري ​بشار الأسد​ و​الجيش​ السوريّ والشعب بوجه الارهاب الكوني على مدى زمني يشارف العقد".

ورأى أن "عودة العرب الى سوريا بفعل العامل التركي قمّة التحليل الدقيق لا بلّ المعلومات التي لا بد ان يكون سيد المقاومة، بفعل دوره الإقليمي، مطلعاً عليها، والتباطؤ بفعل مؤتمر ​وارسو​ إنما هو مرحلي وزائل. إن سماحة السيد شريك أساس في صناعة الانتصار الذي حقّقناه في لبنان على العدو تحريراً وصدّاً للعدوان كما في سوريا، هذا مع العلم ان عقيدة المقاومة انتصرت في العراق واليمن وغزّة. هذا هو قدر الشعوب الحرة وغير المسترهنة، لاسيّما اذا كانت الدول او الأنظمة، على ما اسماها سماحة السيد، هي التي تؤسس لهذا الانتصار كما حصل في لبنان حين التحرير وصدَّ عدوان 2006، وكما حصل في سوريا حين صمد الرئيس الشقيق الأسد لسنتين بقوة عزيمته وجيشه العربي الذي تماسك واستبسل. سماحة السيد، مقابلة من تجلياتك وفكرك النيّر وايمانك الذي لا يتزعزع".