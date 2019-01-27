النشرة: سقوط امرأة من كورنيش صيدا البحري وإصابتها بجروح

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بـ"سقوط امرأة كانت واقفة عند كورنيش صيدا البحري قبالة ​ميناء صيدا​ الجديد نحو الصخور من ارتفاع 4 أمتار"، مشيراً الى أنه "على الفور حضر الى المكان عناصر ​الدفاع المدني​ وفوج اطفاء ​بلدية صيدا​ و​الصليب الأحمر اللبناني​ الذين عملوا على إسعافها ميدانيا قبل نقلها الى ​مستشفى حمود​ الجامعي في صيدا للمعالجة".

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