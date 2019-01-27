النشرة: مجهولون يعتدون على مؤهل متقاعد بقوى الأمن على طريق القاسمية

ذكر مراسل "النشرة" في الجنوب أن "مجهولين اعتدوا الضرب والطعن بالسكاكين على المؤهل المتقاعد في قوى الامن الداخلي "م. ر." اثناء ذهابه لزيارة صديق على طريق القاسمية".
ونقل م. ر. الى احدى مستشفيات صور وهو مصاب بجروح في راسه وبعض أنحاء جسده فيما باشرت القوى الامنية التحقيقات لتوقيف المعتدين الذين افيد بانهم ثلاثة اشخاص.
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