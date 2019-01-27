النشرة: مجهولون يعتدون على مؤهل متقاعد بقوى الأمن على طريق القاسمية

ذكر مراسل "​النشرة​" في ​الجنوب​ أن "مجهولين اعتدوا الضرب والطعن ب​السكاكين​ على المؤهل المتقاعد في ​قوى الامن الداخلي​ "م. ر." اثناء ذهابه لزيارة صديق على طريق ​القاسمية​".

ونقل م. ر. الى احدى ​مستشفيات​ صور وهو مصاب بجروح في راسه وبعض أنحاء جسده فيما باشرت ​القوى الامنية​ التحقيقات لتوقيف المعتدين الذين افيد بانهم ثلاثة اشخاص.