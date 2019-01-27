إعلان نتائج إنتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي

صدرت نتائج إنتخابات الهيئة الإدارية ل​رابطة أساتذة التعليم الثانوي​ في ​لبنان​ بعد أن شارك فيها 336 من أصل 470 يحق لهم الإقتراع، حيث فازت لائحة القوى السياسية المتحالفة ضد لائحة ​التيار النقابي المستقل​. وفاز كل من: ماهر مرعي (315 صوتا)، عصمت ضو (314 صوتا)، نزيه الجباوي وميرنا محدح (313 صوتا)، ملوك محرز وأحمد المعربوني (312 صوتا)، عبير حمصي (310 أصوات)، فؤاد إبراهيم (303 أصوات)، حيدر إسماعيل (299 صوتا)، حيدر خليفة (397 صوتا)، فادي معكرون (296 صوتا)، سليمان جوهر (295 صوتا)، حيدر عيسى (294 صوتا)، جوسلين خوري (292 صوتا)، جيلبير السخن (291 صوتا) مرلين بيطار (290 صوتا)، ناصر الضنط (268 صوتاً) وإبتسام غانم (181 صوتاً).

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