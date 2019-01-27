الكرملين: اتفاقية أضنة يجب ألا تؤدى لظهور كيانات منفصلة بالمناطق الحدودية

أكد المتحدث بإسم ​الكرملين​ ديميتري بيسكوف "ضرورة أن لا تؤدي عمليات ​تركيا​ العسكرية داخل ​الأراضي السورية​ وفقا لاتفاقية (أضنة) الموقعة مع دمشق عام 1998 إلى ظهور كيانات إقليمية منفصلة بالمناطق الحدودية، وأن لا تنتهك وحدة ​سوريا​".

وأوضح بيسكوف أن "أي عمليات عسكرية تركية داخل الأراضي السورية، يجب ألا تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى تشكيل أي كيانات إقليمية شبه منفصلة في المناطق الحدودية"، مشددا على "ضرورة أن تراعي بدقة وبصرامة سلامة ووحدة التراب الوطني في سوريا".