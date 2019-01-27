الرئاسة السورية تعلن إجراء عملية جراحية ناجحة لأسماء الأسد

أجرت قيلة الرئيس السوري ​بشار الأسد​، ​أسماء الأسد​، ​عملية جراحية​ في الثدي، وصفت بالناجحة، في سياق متابعة خطوات علاجها من الورم الخبيث (​السرطان​). وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد جرت العملية بالمشفى العسكري بدمشق. وكانت الوكالة، كشفت قد في شهر آب 2018 أن زوجة الرئيس السوري بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشفته مبكرا.

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