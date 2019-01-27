رويترز: الإفراج عن رجل الأعمال السعودي محمد العمودي في السعودية

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن التلفزيون الرسمي الإثيوبي أنه تم الإفراج عن رجل الأعمال السعودي المولود في إثيوبيا محمد العمودي في السعودية.
يذكر أن العمودي كان احتجز في تشرين الثاني 2017، ضمن سلسلة اعتقالات طالت رجال أعمال في الرياض.
ولد رجل الأعمال محمد حسين العمودي في إثيوبيا 21 تموز 1946، من أم إثيوبية وأب حضرمي وتعود أصوله إلى حضرموت في اليمن وتربي في السعودية بلد الإقامة.
بدأ العمودي جمع ثروته منذ أن عمل في قطاعي العقار والإنشاءات ليتحول بعد ذلك إلى شراء مصاف للنفط في السويد والمغرب.
تقدر ثروته ب 13.5 مليار دولار، وهو من الشخصيات المرموقة في إثيوبيا. واستثمارته في السويد وإفريقيا.
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