رويترز: الإفراج عن رجل الأعمال السعودي محمد العمودي في السعودية

ذكرت وكالة "​رويترز​" نقلا عن التلفزيون الرسمي الإثيوبي أنه تم الإفراج عن رجل الأعمال السعودي المولود في ​إثيوبيا​ محمد العمودي في ​السعودية​.

يذكر أن العمودي كان احتجز في تشرين الثاني 2017، ضمن سلسلة ​اعتقالات​ طالت رجال أعمال في ​الرياض​.

ولد رجل الأعمال ​محمد حسين​ العمودي في إثيوبيا 21 تموز 1946، من أم إثيوبية وأب حضرمي وتعود أصوله إلى ​حضرموت​ في ​اليمن​ وتربي في السعودية بلد الإقامة.

بدأ العمودي جمع ثروته منذ أن عمل في قطاعي العقار والإنشاءات ليتحول بعد ذلك إلى شراء مصاف للنفط في ​السويد​ و​المغرب​.

تقدر ثروته ب 13.5 مليار ​دولار​، وهو من الشخصيات المرموقة في إثيوبيا. واستثمارته في السويد وإفريقيا.