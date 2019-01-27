ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن 15 شخصاً على الأقل قتلوا نتيجة انزلاق التربة على فندق في ​البيرو​. وأكد رئيس بلدية مدينة أبانكاي إيفاريستو راموس لإذاعة "ار دي بي" البيروفية أن "انزلاق التربة غمر بعنف الفندق بعدما دمر جدرانه". وأوضح أن أكثر من مئة شخص كانوا يشاركون في حفل الزفاف.

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: مقتل 15 شخصاً على الأقل بانزلاق للتربة على فندق في البيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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