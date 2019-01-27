وسائل إعلام هولندية: انفجار في لاهاي يتسبب في انهيار عدد من المنازل

ذكرت وسائل إعلام هولندية أن انفجاراُ في مدينة ​لاهاي​ تسبب في انهيار عدد من المنازل، مشيرة إلى أن ما بين 10 إلى 20 شخصا فقدوا عقب انهيار المنازل في لاهاي.

ولفتت وسائل الإعلام الهولندية إلى أن افنفجار ناتج عن انفجار غاز.