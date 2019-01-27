لودريان: طلبنا من إسرائيل عدم مهاجمة لبنان قبل تشكيل الحكومة اللبنانية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في حديث لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه وعدد من المسؤولين الفرنسيين طالبوا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، خلال زيارته إلى فرنسا، بعدم قيام إسرائيل بأي عمل عسكري ضد لبنان قبل تشكيل الحكومة.
ولفت لو دريان إلى أن "فرنسا قامت بوقف الإمدادات العسكرية للجيش اللبناني وقام الرئيس الفرنسي بإلغاء زيارته إلى لبنان الشهر المقبل بسبب الرفض الكامل للإعمال العسكرية لـ "حزب الله" المدعوم من إيران"، مشيراً إلى "أننا أخبرنا الرئيس الإسرائيلي بأن اللبنانيين أنفسهم سيتغلبون على نزاعهم السياسي من أجل إقامة حكومة قريبا".
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