لودريان: طلبنا من إسرائيل عدم مهاجمة لبنان قبل تشكيل الحكومة اللبنانية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في حديث لصحيفة "معاريف" ال​إسرائيل​ية، أنه وعدد من المسؤولين الفرنسيين طالبوا الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​، خلال زيارته إلى ​فرنسا​، بعدم قيام إسرائيل بأي عمل عسكري ضد ​لبنان​ قبل ​تشكيل الحكومة​.

ولفت لو دريان إلى أن "فرنسا قامت بوقف الإمدادات العسكرية للجيش اللبناني وقام الرئيس الفرنسي بإلغاء زيارته إلى لبنان الشهر المقبل بسبب الرفض الكامل للإعمال العسكرية لـ "​حزب الله​" المدعوم من ​إيران​"، مشيراً إلى "أننا أخبرنا الرئيس الإسرائيلي بأن اللبنانيين أنفسهم سيتغلبون على نزاعهم السياسي من أجل إقامة حكومة قريبا".