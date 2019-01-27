بالصور.. "تعليم الوادي الجديد" تتسلم 2600 "تابلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن، الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن استلام المديرية 2601 جهاز "تابلت" في إطار منظومة التعليم الجديدة.

أكد "التداوي"، أن جهاز الـ"تابلت" من نوع "سامسونج" فائق الجودة ومعه غطاء وقلم خاص للكتابة علي الجهاز ويقدر ثمن الجهاز ب (4500 ) جنيهًا, ومن المتوقع أن يتسلمه طالب الصف الأول الثانوي العام, عقب إجازة نصف العام الدراسي الأول 2018 / 2019 .

وأضاف، أن المديرية أنهت خلال الفترة الماضية، تجهيز 27 مدرسة ثانوي العام على أرض المحافظة لهذا الغرض بـ "انترنت فائق السرعة".