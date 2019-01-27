هيثم الحاج: أكثر من 700 ألف شخص زاروا معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال دكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة لدار الكتب بوزارة الثقافة (الجهة المنظمة لليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب): إن عدد زوار المعرض بلغ على مدار الأيام الخمسة الماضية وحتى الآن أكثر من 700 ألف زائر، وأن نسبة المبيعات لكتب الهيئة شهدت هذا العام زيادة تراوحت ما بين 40% إلى 50% عن العام الماضي في مختلف أنواع الإصدارات.

وأشاد الحاج - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بالمظهر الحضاري المشرف الذي يظهر به المعرض على كل المستويات سواء من ناحية الجمهور أو من ناحية التنظيم بفضل جهود القائمين على هذا الحدث العالمي الكبير، مشيرا إلى أنه على تواصل مستمر مع الضيوف العرب والأجانب الذين أبدوا إعجابهم بهذا التطور الكبير والنقلة الحضارية التي يشهدها المعرض.

وأكد رئيس هيئة الكتاب، أن مشاركة كل الوزارات والهيئات المعنية في الدولة وقطاعات وزارة الثقافة وراء هذا النجاح الكبير الذي يشهده المعرض هذا العام إضافة إلى الجمهور الذي يؤكد دوما أن شعب مصر متحضر جدا يلتزم بالقانون المطبق، فحيثما كان القانون مطبقا فإن المصريين يكونون في المقدمة في الالتزام والتحضر.

وأوضح أن الإمكانيات التقنية الحديثة والتنظيم الجديد لدور النشر وراء هذه الزيادة في حجم المبيعات حيث أتاح للجمهور المعلومات الكافية عن الكتب بمختلف إصداراتها الجديدة والقديمة والمؤلفين ونوعية الكتب "أدبية وعلمية واجتماعية وسياسية واقتصادية"، مشيرا إلى أن معرض الكتاب لديه جمهور نوعي واعٍ ومثقف.

وقال: "إنه يعقد اجتماعات يومية بحضور كافة الجهات المعنية والمختصين لمتابعة سير العمل والأداء التنظيمي وسد النواقص في أي جانب"، لافتا إلى أنه يقوم بجولات تفقدية من حين لآخر للأجنحة والقاعات ليقف بنفسه على المشهد ويستمع لشكاوى ومقترحات الزوار والناشرين.

وأضاف: "نعتبر هذه الدورة، بعد الانتقال للمكان الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، هي النسخة صفر للمعرض، ولذا فإننا حريصون جدا على أن تظهر بالشكل الحضاري اللائق بمصر وريادتها الثقافية على المستويين العربي والدولي وأن تكون هذه الدورة نموذجا يحتذى به في الدورات المقبلة".

وتابع: "هناك فرق من الخبراء تقوم بتقييم شامل للأداء حتى نهاية الدورة ومعرفة مدى الحاجة إلى إنشاءات أو تجهيزات جديدة يتم إضافتها في الدورة القادمة".

ولفت رئيس الهيئة العامة للكتاب إلى الدعم الذي قدمته هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة وجهاز النقل بالقوات المسلحة، ما ساهم بدور كبير في التدفق الكبير للزوار من مختلف الأنحاء.​